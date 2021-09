Veja também:

Os Açores deixaram esta quinta-feira de figurar como alto risco para Covid-19 nos mapas do Centro Europeu para Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC), que auxiliam decisões sobre viagens na União Europeia (UE), continuando o resto do país no 'vermelho'.

Depois de, na semana passada, todas as regiões de Portugal terem passado para a categoria de ‘vermelho’ (o que significa ‘risco elevado’), os Açores passam esta quinta-feira para a categoria ‘laranja’ (referente a territórios onde a taxa de notificação de novas infeções é de 50 a 75 por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias e a taxa de positividade dos testes é de 1% ou entre 75 e 200 novos infetados por 100 mil habitantes e a taxa de positividade dos testes de 4% ou mais).

Em causa estão os mapas do ECDC de indicadores combinados, abrangendo as taxas de notificação de casos nos últimos 14 dias, o número de testes realizados e o total de positivos, que são atualizados semanalmente, à quinta-feira.