Porto. Detido jovem que atropelou polícias em carro furtado

Um homem de 22 anos, residente em Paredes, foi detido na terça-feira no Porto por condução de veículo furtado, tentativa de fuga e atropelamento de dois agentes da PSP.

A detenção ocorreu pelas 17h00, na Rua de Entre Quintas, após os agentes da Divisão de Investigação Criminal de serviço na Via Panorâmica, no Porto, verificarem que o suspeito "conduzia um veículo ligeiro de passageiros furtado", indica a PSP em comunicado divulgado esta quarta-feira.

Segundo a PSP, o homem "ignorou as indicações policiais para imobilização do veículo e tentou colocar-se em fuga (...) vindo a atropelar dois elementos policiais e a embater num outro veículo que se encontrava estacionado na rua de Entre Quintas".

No decurso das medidas de polícia encetadas, acrescenta, "foi possível proceder à imobilização da marcha do veículo furtado e proceder à interceção e detenção do suspeito".

Na posterior verificação da identidade, os agentes constataram ainda que o homem "não se encontra legalmente habilitado para a condução do referido veículo".