PJ detém jovem suspeito de abuso sexual de criança de 13 anos em Bragança

Um homem de 19 anos foi detido em Bragança por suspeita de abusar sexualmente de uma criança de 13 anos, divulgou esta quarta-feira a Polícia Judiciária (PJ).

De acordo com a fonte, o suspeito está “fortemente indiciado pela prática do crime de abuso sexual de crianças” e foi detido pelo departamento de investigação criminal de Vila Real da PJ.

Em comunicado, aquela polícia revela que “os factos ocorreram no decurso do mês de julho de 2021, numa residência sita em Bragança, tendo como vítima uma criança com 13 anos de idade”.

O detido não tem ocupação laboral e vai agora ser presente a interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação, segundo ainda a fonte.