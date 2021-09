Lancha da GNR encalhada na praia de Carcavelos

A lancha de patrulhamento costeiro "Bojador" da Guarda Nacional Republicada (GNR) encalhou esta quarta-feira em frente à praia de Carcavelos, no concelho de Cascais.

O alerta foi lançado pelas 15h10, indica o site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, mas, segundo fonte da GNR adiantou à Renascença, a embarcação encalhou pelas 14h30, na sequência de uma ação de patrulha."Nesta fase é prematuro avançar com as causas da ocorrência", acrescenta a nota, afirmando ainda que "para esse efeito será instaurado o necessário inquérito para apuramento das causas e circunstâncias da situação em apreço".

A GNR escreve ainda que "em estreita articulação com as entidades competentes, nomeadamente com o Capitão do Porto de Lisboa, está a diligenciar para a realização de manobras para garantir a retirada em segurança da embarcação daquele local, aguardando-se a hora da praia-mar".

Às 16h20 a embarcação continuava presa numa zona de rochas da praia de Carcavelos.

No local estão cinco operacionais apoiados por três viaturas, adianta a Proteção Civil.