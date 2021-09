Há 72 imigrantes a viver no Zmar

O eco-resort Zmar, em Odemira, acolhe atualmente 72 pessoas, imigrantes que ali foram alojados por viverem em locais sobrelotados ou sem condições de salubridade.

De acordo com o jornal Público, que cita informações do gabinete do secretário de Estado Adjunto e da Defesa Nacional, Jorge Seguro Sanches que ficou responsável por coordenar a resposta à pandemia de Covid-19 no Alentejo, desde o início de maio, já passaram pelo empreendimento turístico 110 pessoas, 38 das quais “foram, entretanto, realojadas noutros edifícios, por iniciativa própria ou das respetivas entidades empregadoras”.

Apesar de ter saído dos holofotes da comunicação social, o complexo turístico nunca teve tantas pessoas alojadas como agora.

Segundo o gabinete do secretário de Estado, o aumento do número de imigrantes no ZMar, deve-se ao realojamento dos 44 cidadãos que se encontravam temporariamente na Pousada de Juventude de Almograve, local onde foram instalados cidadãos com teste positivo à Covid-19 e sem condições de efetuar isolamento no respetivo domicílio.

O Governo não avança com uma data para o fim da cedência temporária das 34 habitações que o Estado acordou com o Zmar, através de um protocolo assinado com o Instituto do Turismo de Portugal, indicando que já foram gastos 425 mil euros com este acordo.