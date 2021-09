Ferreira do Alentejo. Restabelecido trânsito na EN121 após despiste

O trânsito na Estrada Nacional (EN) 121 no concelho de Ferreira do Alentejo foi restabelecido às 13h50, após quase duas horas cortado devido ao despiste de uma carrinha que provocou um morto e seis feridos, segundo a GNR.

As operações de socorro às vítimas do despiste obrigaram a cortar o trânsito às 12h11, nos dois sentidos e ao quilómetro 40,7 da EN121, perto da aldeia de Canhestros, concelho de Ferreira do Alentejo, distrito de Beja, precisou à agência Lusa fonte da GNR.

O comandante dos Bombeiros de Ferreira do Alentejo, António Gomes, avançou que tanto a vítima mortal como os outros seis ocupantes da carrinha “são trabalhadores, de nacionalidades estrangeiras, numa herdade agrícola” daquele concelho.

Dos seis feridos, dois em estado grave e três ligeiros foram transportados para aquela unidade de saúde, e o outro ferido ligeiro foi assistido no local e recusou transporte para o hospital, acrescentou o comandante.

O corpo do homem que morreu foi transportado para os serviços de Medicina Legal do Hospital José Joaquim Fernandes, em Beja.



O Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja indicou à agência Lusa que o alerta para o acidente, envolvendo “o despiste de uma viatura de nove lugares, com sete ocupantes”, foi dado aos bombeiros às 11h14.



As operações de socorro mobilizaram 31 operacionais, apoiados por 14 viaturas e um helicóptero – que não chegou a transportar qualquer vítima -, incluindo meios dos bombeiros, GNR e Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).



[notícia atualizada às 14h45, com informação do reestabelecimento da circulação na EN121]