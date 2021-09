Covid. 83% dos portugueses já têm pelo menos uma dose da vacina

O Norte é a região do país mais avançada no processo de vacinação. Um total de 75% já têm a vacinação completa e 86% pelo menos uma dose. O Norte foi a região mais vacinou na última semana, num total de quase 153 vacinas administradas.

As faixas etárias com maior percentagem de vacinados são a dos maiores de 80 anos e entre os 65 e 79 anos, com 99% da população inoculada com as duas doses, o equivalente a mais de 2,3 milhões de utentes.

No grupo dos 18 aos 24 anos, 643 mil já tomaram pelo menos uma dose da vacina (82%) e mais de 390 mil as duas (50%).

Entre os 12 e os 17 anos de idade há 460 mil jovens com pelo menos uma dose (74%) e 41 mil com a vacinação completa (7%).

Portugal tem já 73% da população com a vacinação completa e 83% com pelo menos uma dose de vacina contra a Covid-19, indica o relatório semanal da Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgado esta quarta-feira.

Segue-se a região Centro com 74% de vacinação completa e 85% de primeiras doses e o Alentejo com 73% de vacinação completa e 85% de pelo menos uma dose.

Lisboa e Vale do Tejo tem 72% da sua população com a vacinação completa e 81% com pelo menos uma dose.

O Algarve é a região do país com menor percentagem de vacinados: 67% de vacinação completa e 77% com pelo menos uma dose.

Nas regiões autónomas, a Madeira tem 74% da população com vacinação completa e os Açores 72%.

Nas últimas 24 horas, registaram-se em Portugal mais 14 mortos e 1.565 infetados com Covid-19. É o quarto dia consecutivo a registar menos de duas mil infeções diárias.



As vacinas que utilizam a tecnologia mRNA, caso da Pfizer e da Moderna, apresentam uma eficácia que varia entre os 81% e os 96% contra a morte por covid-19 nos idosos, estima um estudo nacional divulgado esta quarta-feira.

A investigação desenvolvida pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) apurou que, nas pessoas entre os 65 e os 79 anos, a efetividade da vacina contra internamentos foi de 94%, percentagem que baixa para os 82% nos idosos a partir dos 80 anos.

Matriz de risco Covid-19