Covid-19. Pais e Fenprof saúdam medidas, mas pedem redução de turmas

A Direção-Geral da Saúde (DGS) atualizou na terça-feira as normas sanitárias para o arranque do novo ano letivo, que incluem novas regras de isolamento, uso de máscara recomendado a partir dos 6 anos e fortemente recomendada a partir dos 10 anos, sendo que o distanciamento deve ser mantido sempre que possível.

A Federação Nacional de Professores (Fenprof) elogiou que antes do começo das aulas sejam conhecidas as regras, mas lamenta que não seja dada orientação para a redução das turmas.



Mário Nogueira disse à Renascença que os alunos não conseguem ter nem um metro de distância entre si quando estão sentados à mesa na sala de aulas e recorda que, no último ano, os números do primeiro período foram elevados e é preciso prevenção para que o cenário não se repita.

"Só no 1.º período, entre setembro e dezembro, tivemos mais de 3000 escolas com casos de Covid-19, em alguns casos um número significativo. Se a intenção é a de evitar que muitos alunos vão ficando em casa, que muitos professores vão ficando também em isolamento, e que se tenha de recorrer novamente ao ensino à distância, com todos os problemas que daí acarretam, era natural que para além da testagem e das máscaras, que também a este nível fosse recomendada a redução do número de alunos por turma", disse o sindicalista.