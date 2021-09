"Bazuca" destina 48 milhões de euros para melhorar acessibilidades

O Governo programa ter executado em 2025 um total de 48 milhões de euros em programas para melhorar acessibilidades no espaço público, serviços e edifícios, no âmbito de contratos hoje assinados ao abrigo do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

O objetivo é promover intervenções na via pública, nos serviços de atendimento ao público, mas também em habitações, por forma a melhorar a acessibilidade para pessoas com deficiência.

Numa cerimónia realizada hoje, em Lisboa, em que participaram a ministra do Trabalho e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, e a secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência, Ana Sofia Antunes, foram, assinados os programas que servirão de base aos investimentos, Acessibilidades 360º e Plataforma + Acesso.

"É uma forma não apenas de promovermos os diretos das pessoas com deficiência, mas também de deixar claro que estes temas mexem com a economia", afirmou Ana Sofia Antunes, referindo o montante inscrito no plano apoiado por Bruxelas para recuperar a economia, na sequência da pandemia de covid-19.