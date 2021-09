À espera do Estado. Vacina portuguesa quer avançar com ensaios clínicos

A biotecnológica portuguesa Immunethep estava pronta para avançar com os ensaios clínicos da sua vacina contra a Covid-19 em setembro, mas a espera pelo financiamento por parte do Estado tem impossibilitado seguir com o processo.

"Neste momento, tudo aquilo que podíamos fazer de ensaios não clínicos está feito. Já provámos a eficácia da vacina no modelo animal, já provámos a ausência de toxicidade. O próximo passo seria avançar para ensaios clínicos. O que aconteceu com quase todas as vacinas é que houve um forte apoio do Governo. Apesar dos contactos que houve, do interesse e de algumas reuniões, ainda estamos à espera", disse à agência Lusa o diretor executivo da Immunethep, Bruno Santos.

Segundo o responsável da biotecnológica sediada em Cantanhede, no distrito de Coimbra, caso já houvesse garantias de financiamento por parte do Governo, a empresa já poderia estar "a pedir autorização dos ensaios clínicos ao Infarmed para começarem" este mês.

"Não tendo o financiamento, poderemos perder alguns meses", disse, realçando que são necessários cerca de 20 milhões de euros para a fase de ensaios clínicos.