Recuperado há seis meses ou falhou segunda dose? Pode ir à “Casa Aberta”

O regime “Casa Aberta” da vacinação Covid-19 está agora disponível para todas as situações, incluindo para pessoas que já cumpriram seis meses de recuperação de infeção pelo novo coronavírus ou pessoas que, por alguma razão, falharam a segunda dose ou estão com problemas no agendamento.



Segundo o comunicado da "task force" do plano de vacinação, divulgado esta terça-feira, “nesta fase apela-se a todos os utentes elegíveis, que ainda não foram vacinados, a dirigirem-se a qualquer centro de vacinação contribuindo, desta forma, para sua proteção e da restante população”.

Neste comunicado, a "task force" revelou que no fim de semana foram vacinados com a primeira dose 75% dos jovens entre os 12 e os 17 anos.

Para recorrer à "Casa Aberta" é preciso tirar uma senha digital, pode escolher qualquer centro de vacinação e a segunda dose não terá de ser no mesmo sítio que a primeira. Os horários desta modalidade podem ser consultados aqui.

Segundo a "task force", quando for alcançada a meta de 85% da população vacinada, os centros criados de propósito para este efeito serão desativados e a vacinação passará a ser feita nos centros de saúde.