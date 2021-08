Quarto grupo de refugiados afegãos já chegou. "Portugal não abandonou ninguém"

O chefe da diplomacia garante que Portugal não deixa ninguém para trás: "os quatro militares portugueses que estiveram em Cabul na semana passada conseguiram a apoiar a saída de todos os cidadãos afegãos que faziam parte das nossas listas, que responderam positivamente aos nossos contactos e que conseguiram entrar no aeroporto de Cabul".

Chegou esta terça-feira a Portugal mais um grupo de refugiados afegãos. As 18 pessoas foram transportadas num voo comercial, que aterrou ao início da tarde no aeroporto militar de Figo Maduro, em Lisboa.

A informação foi avançada à Renascença pela Alta C(...)

Alta Comissária para as Migrações

"Recuso a ideia que Portugal abandonou seja quem for"

Augusto Santos Silva diz que a missão dos militares portugueses estava circunscrita ao aeroporto de Cabul, por razões de segurança, e nem todos os cidadãos afegãos conseguiram chegar ao aeroporto devido ao caos junto àquela infraestrutura, aos ataques e aos obstáculos impostos pelos talibãs.

"Até agora, conseguimos retirar 56 pessoas [de uma lista de 106], o que quer dizer que há ainda outras dezenas que ainda não conseguiram sair do Afeganistão e estamos a trabalhar com os nossos aliados, e no quatro das Nações Unidas e da União Europeia, para apoiar essas pessoas na sua saída", sublinha o ministro dos Negócios Estrangeiros.