Mais 13 mortos e 1.908 infetados com Covid-19 em dia com recuo de internados

Veja também:

Nas últimas 24 horas, Portugal registou mais 13 mortos e 1.908 infetados com Covid-19. Segundo os dados do boletim diário da Direção-Geral da Saúde, o número de internados e o número de casos ativos recuou outra vez para abaixo dos 45 mil (44.087). É o terceiro dia consecutivo com menos de dois mil casos diários.

O valor do R(t) mantém-se inalterado desde ontem - 0, 98 a nível nacional; 0,99 no continente. Também o valor da incidência permanece o mesmo: 297,7 casos por 100 mil habitantes a nível nacional, 303,3 no continente.

Ainda de acordo com os dados do documento, o Norte continua a ser a região com maior número de novos casos - 744 - seguido de Lisboa e Vale do Tejo com 619 pessoas. O Centro é a terceira região mais afetada com 292, o Algarve com 141 e o Alentejo 82. Já nas regiões autónomas. na Madeira há 21 novos casos e nove nos Açores.

A faixa etária com maior aumento de casos continua a ser a faixa entre os 20 e os 29 anos. Já as vítimas mortais, sete tinham mais de 80 anos, quatro entre os 70 e os 79 anos, uma entre os 60 e os 69 anos e uma entre os 50 e os 59 anos.

Nos hospitais portugueses, há agora 677 pessoas internadas com Covid, menos 28 do que ontem, das quais 136 em cuidados intensivos (menos 13 do que ontem).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 1.037.927 casos da doença, dos quais 17.743 acabaram por morrer e 976.097 conseguiram recuperar.