Funcionários judiciais em greve na quarta-feira

O Sindicato dos Funcionários Judiciais (SFJ) anunciou a realização de um dia de greve, a vigorar entre as 00h00 e as 24h00 horas, de quarta-feira, dia 1 de setembro de 2021. O protesto aplica-se a todos os funcionários de justiça.

De acordo com o comunicado enviado à Renascença, em causa está a “inclusão no vencimento do suplemento de recuperação processual, com efeitos a 1 de janeiro de 2021, ou seja, o pagamento do valor mensal nas 14 prestações anuais”.

“A abertura de procedimento para acesso a todas as categorias cujos lugares se encontrem vagos: escrivão e técnico de justiça adjuntos, escrivão de Direito, técnico de justiça principal e secretário de justiça”, é outra das reivindicações.

Os trabalhadores reclamam também o “preenchimento integral dos lugares vagos” e a “regulamentação do acesso ao regime de pré-aposentação”. Medidas que segundo o SFJ, “não carecem de revisão estatuária”.

O SFJ considera que a atual situação socioprofissional “é dramática”, tendo em conta a “falta de funcionários e o continuar do congelamento, injustificado, de promoções”.

Neste contexto, o protesto marcado para quarta-feira visa “exigir do Governo o cumprimento dos compromissos assumidos e as deliberações da Assembleia da República”.