Covid-19: Delta é a única variante em circulação em Portugal

Veja também:

A variante Delta do vírus SARS-CoV-2 é a única em circulação em Portugal, sendo responsável por 100% das infeções em todas as regiões do país, anunciou esta terça-feira o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA).

"A variante Delta (B.1.617.2) apresenta uma frequência relativa de 100% na semana de 16 a 22 de agosto em todas as regiões, de acordo com os dados apurados até à data", refere o relatório do INSA sobre a diversidade genética do vírus que provoca a covid-19.

Segundo o instituto, as várias variantes que já circularam no país - entre as quais a Beta, a Gama e a Alpha, que chegou a ser a predominante - apresentam uma prevalência de 0%, o que quer dizer que não foram detetados casos destas estirpes do vírus nas últimas semanas.

No que se refere à Delta, identificada inicialmente na Índia e considerada mais transmissível do que a Alpha, do total de sequências analisadas desta variante, 66 apresentaram uma mutação adicional na proteína "spike", uma sublinhagem conhecida por Delta Plus que tem "mantido uma frequência relativa abaixo de 1%" nas últimas semanas.