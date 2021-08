Um ferido grave em despiste de camião. A23 condicionada

O despiste de um camião no sentido Sul/Norte da autoestrada 23 (A23) causou um ferido grave e obrigou a condicionar o trânsito junto à freguesia de Fratel (concelho de Vila velha de Rodão, distrito de Castelo Branco).

“A estrada está cortada no sentido Sul/Norte devido a um despiste de um camião que transportava peças de automóvel. Do acidente, cujo alerta foi dado às 6h48, resultou um ferido grave”, disse a fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco à agência Lusa.

O ferido foi encaminhado para a Unidade Local de saúde de Castelo Branco e neste momento não se pode cricular na faixa da esquerda, indica fonte do CDOS à Renascença.



De acordo com a mesma fonte, o despiste ocorreu ao quilómetro 93 junto à localidade de Perdigão, freguesia de Fratel, concelho de Vila Velha de Ródão.

O trânsito poderá começar em breve a ser feito pela berma da A23, avança a Lusa.

Às 8h00 estavam no local 14 operacionais, com o apoio de seis veículos.