Desmontar hospital de campanha no São João é momento de "esperança"

O presidente do conselho de administração do Centro Hospitalar Universitário de São João (CHUSJ), no Porto, considerou esta segunda-feira que o desmontar do Hospital de Campanha do INEM representa um momento de "esperança na batalha" contra a Covid-19.

"Hoje é um dia simbólico e um dia de esperança nesta batalha contra a Covid-19", afirmou Fernando Araújo.

Em declarações aos jornalistas, o presidente do CHUSJ disse que aquela infraestrutura do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), com mais de 210 metros quadrados, foi uma "abordagem inovadora" na triagem e orientação de doentes menos graves que, infetados com a Covid-19, chegavam ao hospital.

Instalado desde 7 de março de 2020 no CHUSJ, nas seis tendas amarelas que compunham aquele Hospital de Campanha trabalharam durante as várias vagas da Covid-19 "centenas de profissionais de várias especialidades" e passaram "dezenas de milhares de utentes".

Segundo Fernando Araújo, a decisão de desmontar o Hospital de Campanha do INEM prendeu-se com o facto de, neste momento, a situação "estar estabilizada do ponto de vista de afluxo" e de o São João ter uma "resposta estruturada".

"Não entendemos que [o desmontar] seja prematuro face ao que temos previsto da evolução da própria pandemia e ao que as próprias entidades de saúde preveem, e, acima de tudo, isto foi um plano de contingência, era necessário dar uma resposta em poucos dias a um número elevado de doentes", referiu.