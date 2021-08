Declarada inconstitucional norma que dava ao MP acesso a emails sem ordem de juiz

Uma parte da Lei do Cibercrime foi esta segunda-feira declarada inconstitucional. A decisão do Tribunal Constitucional (TC) foi tomada por unanimidade.

Em causa está uma norma que permitiria ao Ministério Público (MP) o acesso a comunicações eletrónicas ou emails sem autorização de um juiz de instrução criminal.



Num comunicado lido pelo presidente do TC, João Caupers, os juízes entenderam que as normas resultariam numa “restrição dos direitos fundamentais à inviolabilidade da correspondência e das comunicações e à proteção dos dados pessoais no âmbito da utilização da informática, enquanto manifestações específicas do direito à reserva de intimidade da vida privada, em termos lesivos do princípio da personalidade”.

Paralelamente, a decisão, elaborada pela conselheira Mariana Canotilho, indicou ainda estar em causa uma “violação do princípio da reserva de juiz e das garantias constitucionais de defesa” na esfera do processo penal.

O Tribunal Constitucional apreciou o pedido de fiscalização abstrata preventiva da constitucionalidade de parte do artigo 17.º da Lei do Cibercrime, apresentado pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no dia 4 de agosto deste ano.

Marcelo Rebelo de Sousa pretendeu, assim, "clarificar o modelo de apreensão de correio eletrónico e da respetiva validação judicial".

O chefe de Estado começa por referir que “o legislador aproveitou a oportunidade para alterar normas não diretamente visadas pela diretiva” europeia.