Chuva deve voltar na quarta-feira

A chuva deverá marcar presença na quarta-feira, segundo a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

No primeiro dia de setembro, o céu terá períodos de muita nebulosidade e condições favoráveis à ocorrência de aguaceiros e trovoada, mais prováveis no interior Norte e Centro durante a tarde.



O vento vai estar fraco e a temperatura máxima deverá descer um pouco, alcançando os 27 graus em Lisboa e Leiria, 26 em Faro, 25 em Sagres, 30 em Évora, 29 em Beja, 23 no Porto.

Nesta segunda-feira, há já algumas nuvens em todo o país, mais ou menos cinzentas consoante a região.

A previsão do IPMA para este início de semana é de céu com mais nebulosidade e possibilidade de chuva fraca no litoral Oeste até ao final da manhã e de aguaceiros no interior Norte e Centro durante a tarde.

No interior Norte e Centro pode ocorrer trovoada e alguns aguaceiros dispersos. Há também possibilidade de ocorrência de chuva fraca no litoral Oeste, a sul do Cabo Mondego durante a manhã.



O vento vai soprar em geral fraco. Em alguns locais pode haver neblina ou nevoeiro matinal.

As temperaturas máximas deverão atingir os 28 graus em Lisboa, 27 em Faro, 25 em Sagres e 21 no Porto.

Na Madeira, também haverá nuvens e o termómetro deverá subir aos 28 graus. Já nos Açores, o IPMA aponta para chuva e temperaturas na ordem dos 25 graus.

O arquipélago está mesmo sob aviso amarelo e o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros emitiu um novo aviso meteorológico, devido à previsão de “precipitação, por vezes forte”, acompanhada de trovoada.

As autoridades açorianas recomendam, por isso, que a população tome medidas de autoproteção, nomeadamente consolidando telhados, portas e janelas e mantendo limpos os sistemas de drenagem.



Na terça-feira, o continente deverá ter o céu pouco nublado e a temperatura máxima poderá subir ligeiramente. Nos Açores e na Madeira, também deverá fazer um pouco mais de calor.