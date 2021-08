Idoso morre em Montemor-o-Novo na sequência de incêndio em habitação

Um homem de 89 anos morreu hoje na sequência de um incêndio numa habitação em Montemor-o-Novo, no distrito de Évora, disseram à agência Lusa fontes dos bombeiros e da GNR.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora indicou que o alerta para o incêndio, que ocorreu na freguesia de Nossa Senhora da Vila, Nossa Senhora do Bispo e Silveiras, no concelho de Montemor-o-Novo, foi dado pelas 15:19.

Nas operações de socorro estiveram envolvidos 14 operacionais auxiliados por seis viaturas.