Portugal com oito mortes e 2.374 novos casos nas últimas 24 horas

Veja também:

Portugal regista este sábado oito mortes atribuídas à Covid-19 e 2.374 novos casos de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2.

De acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) estão internadas 657 pessoas, menos 18 em relação sexta-feira, 143 das quais em cuidados intensivos, menos uma.

A área de Lisboa e Vale do Tejo, com 723 novos casos e a região Norte, com 910, lideram nas novas infeções. Seguem-se a zona centro (332), no Alentejo (179) e o Algarve (185).



Os dados divulgados mostram que há menos 469 casos ativos, totalizando 44.957, e que 2.835 pessoas foram dadas como recuperados nas últimas 24 horas, o que aumenta o total nacional para 970.497.

A faixa etária dos 20 aos 29 anos é a que tem mais casos novos (597), sendo seguida da dos 10-19 com 458 casos.



As autoridades de saúde têm em vigilância 46.723, menos 250 pessoas.



Desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram em Portugal 17.711 pessoas e foram registados 1.033.165 casos de infeção.

O maior número de óbitos continua a concentrar-se nos idosos com mais de 80 anos, seguidos da faixa etária entre os 70 e os 79 anos.