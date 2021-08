Cuidadores informais. Associação envia carta aberta a pedir regulamentação

A Associação Nacional de Cuidadores Informais (ANCI) enviou uma Carta Aberta aos diversos órgãos de soberania chamando a atenção para o facto da regulamentação que alarga o estatuto aos cuidadores de todo o Continente ainda não ter sido aprovada.

Os projetos-piloto decorreram no último ano em 30 concelhos e desde o fim de maio há um vazio legal que impede o avanço do processo e a implementação de outras medidas de apoios, diz Maria dos Anjos Catapirra, vice-presidente da Associação Nacional de Cuidadores Informais – Panóplia de Heróis.

O Presidente da República, a Ministra do Trabalho e Segurança Social, além de todos os grupos parlamentares receberam um documento que além da fundamentação, inclui 25 páginas de cuidadores informais.

Resultam de um encontro virtual promovido pela ANCI há duas semanas e dos muitos contactos que a associação recebe todos os dias.

Quando os projetos piloto terminaram a Comissão de Avaliação elaborou um relatório em que faz diversas recomendações, nomeadamente a revisão das condições de acesso ao Estatuto de Cuidador Informal, que atualmente exclui uma larga maioria de cuidadores.

Numa altura em que o Governo prepara o Orçamento para 2022, a vice-presidente da ANCI espera que contemple uma verba superior para os cuidadores e medidas de apoio

Mesmo assim, as enormes condicionantes e burocracia no acesso ao Estatuto do Cuidador Informal fez com que durante o ano dos projetos piloto só 1635 cuidadores tenham avançado com o pedido de subsídio. A 700 foi recusado. Ou seja, dos 9,9 milhões de euros disponíveis, o governo deu aos cuidadores menos de 800 mil euros. A taxa de execução foi de 8%.