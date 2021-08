Cresce a lista de pessoas que pedem para ser bloqueadas nos jogos online

Há cada vez mais pessoas que querem ser proibidas de jogar online. Em seis meses, a lista das apostas ficou com mais 20 mil nomes.

Segundo avança o Jornal de Notícias, em junho eram 94 mil os autoexcluídos, que correspondem a 214,3% dos jogadores habituais. Há dois anos, havia 35 mil (11,9%).

O presidente do Instituto de Apoio ao Jogador, diz que é um claro sinal de que dependência do jogo é um problema que se agravou com a pandemia que colocou muita gente mais tempo em frente ao computador.

Para Pedro Hubert falta prevenção e apoio a quem procura tratamento.

Desde 2005, qualquer pessoa pode autoexcluir-se do jogo online, durante um mínimo de três meses.



Escreve o jornal que qualquer jogador pode pedir para ser excluído, quer no site das casas de apostas, quer no serviço de Regulação e Inspeção de Jogos (SRIJ).

Pode pedir ajuda pelo email exclusão.online@turismodeportugal.pt.