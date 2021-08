Seis mil pessoas apanhadas a conduzir sem carta

"Comparativamente com o período homólogo de 2020, registaram-se menos 27 vítimas mortais (-16,2%), mais 56 feridos graves (+7,2%), mais 144 feridos leves (+1,1%) e mais 251 acidentes com vítimas (+2,2%)", revelou esta sexta-feira a ANSR, em comunicado, ao disponibilizar o relatório da sinistralidade.

A ANSR registou um total de 11.815 acidentes nas estradas do continente durante o primeiro semestre do ano, de que resultaram 140 mortos e 837 feridos graves, além de 13.568 de menor gravidade.

Nos primeiros seis meses do ano, as autoridades detetaram cerca de seis mil pessoas a conduzir sem carta, cerca de metade dos condutores detidos, num período em que a criminalidade rodoviária cresceu 23,7%, atingindo 11,8 mil condutores.

De janeiro a junho, 40,7% do número de vítimas mortais registou-se na rede rodoviária sob responsabilidade de dois gestores de infraestruturas: Infraestruturas de Portugal (peso de 35,7% no total) e Brisa (5,0%).

Em relação à categoria dos veículos envolvidos nos acidentes, os automóveis ligeiros corresponderam a 71,0% do total, com um aumento de 2,5% relativamente ao período homólogo de 2020, "sendo ainda de referir as subidas verificadas nos ciclomotores e motociclos (+4,1%) e nos velocípedes (+33,2%)", destacou a ANSR.

Os resultados sobre sinistralidade rodoviária deste relatório têm por base dados disponibilizados pelas entidades fiscalizadoras (GNR e PSP) e os resultados assentam no critério de vítimas a 24 horas, ou seja, os óbitos considerados são os ocorridos no local do acidente ou durante o transporte da vítima até à unidade de saúde.

"Por outro lado, salienta-se +100,8% nas infrações pela ausência de inspeção periódica obrigatória, +45,5% nas infrações pelo não uso de sistemas de retenção, +40,8% nas infrações pelo não uso de cinto de segurança e +25,8% pelo uso do telemóvel", lê-se no documento.

"Verificou-se diminuição em algumas tipologias de infrações, sendo de realçar -25,3% por excesso de velocidade e -18,6% nas transgressões por consumo de álcool acima do limite legal", de acordo com a ANSR.

Durante os primeiros seis meses de 2021 foram submetidos ao teste de álcool 689,7 mil condutores, o que representa um aumento de 21,3% comparativamente a 2020, embora a taxa de infração (n.º de infrações por álcool/ n.º de testes efetuados) tenha diminuído de 1,7% em 2020 para 1,1% em 2021.

O relatório revelou que nos distritos de Lisboa e do Porto se registaram 22,1% e 10,7% do total de vítimas mortais em acidentes, bem como 14,9% e 8,1% dos feridos graves, respetivamente. A ANSR salientou ainda Braga, com 10,0% das vítimas mortais e 9,4% dos feridos graves.

Na mesma análise, conclui-se que em 11 dos 18 distritos se registou uma diminuição do número de vítimas mortais, com destaque para os distritos de Leiria e do Porto com menos seis mortes, mas, em sentido oposto, ocorreram aumentos em Lisboa (+5) e Faro (+3).

"A redução de feridos graves foi o denominador comum em sete dos 18 distritos, de forma mais significativa no Porto (-17) e Castelo Branco (-14), em termos numéricos. Contudo, são de referir os aumentos em Braga (+23) e Lisboa (+20)", especificou a ANSR. .