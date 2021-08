Rt quase a chegar a 1. Mais 14 mortes e 2.370 casos de Covid-19

Nos hospitais há um total de 675 pessoas internadas com Covid-19, em enfermaria e cuidados intensivos. São mais cinco pacientes em relação ao dia anterior.

Sete pessoas morreram no grupo de portugueses com mais de 80 anos, quatro entre os 70 e 79, dois nos 60-69 e um nos 50-59.

A faixa etária dos 20 aos 29 foi a que teve mais casos. Foram 644 infeções no último dia.

A taxa de incidência nacional é de 312,7 casos de Covid-19 por 100 mil habitantes. No continente é superior: 317,7 casos por 100 mil habitantes.

Desde a chegada da pandemia ao país, em março do ano passado, estão confirmados 17.703 óbitos e um milhão e 30 mil casos (1.030.791).

Lisboa e Vale do Tejo (LVT) ultrapassa hoje os 400 mil casos de Covid-19 desde o início da pandemia, com 772 novas infeções no último dia. A região regista quatro mortes nas últimas 24 horas.

O Norte contabiliza três óbitos e 866 novas infeções e o Centro cinco mortes e 315 casos.

O Algarve regista uma morte e 239 casos e o Alentejo um óbito e 114 infeções.

Nas regiões de autónomas, a Madeira tem mais 39 casos e os Açores 25.

A partir de hoje os utentes poderão ser vacinados contra a Covid-19 em qualquer centro de vacinação de Portugal Continental à sua escolha, avança a “task force” do plano de vacinação.

Para poderem escolher o local de vacinação, basta recorrer ao sistema de senha digital da modalidade “Casa Aberta”, refere a equipa liderada pelo vice-almirante Gouveia e Melo.

Também a partir da mesma data, podem os utentes, independentemente da respetiva situação no processo de autoagendamento, apresentar-se em qualquer centro de vacinação.

Os horários da modalidade “Casa Aberta” encontram-se disponíveis no site da Direção-Geral da Saúde criado para o efeito.

Evolução da Covid em Portugal