Mapa Covid. Portugal tem mais concelhos com risco extremamente elevado

Sobe de cinco para sete o número concelhos com risco extremamente elevado de Covid-19, avança o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgado esta sexta-feira.

A lista é liderada por Marvão, que passou de zero para uma incidência cumulativa a 14 dias de 1.838 casos de Covid por 100 mil habitantes.

No top da incidência seguem-se os concelhos de Boticas com 1.441 casos, Mourão com 1.397, Lagos com 1.364, Ribeira de Pena com 1.219, Albufeira com 1.047 e Beja com 1.002.

Com risco muito elevado há agora 24 concelhos: Vale de Cambra, Campo Maior, Chaves, Covilhã, Sines, Alcanena, Sabrosa, São Brás de Alportel, Sousel, Lagoa (Algarve), Cuba, Portel, Esposende, Amares, Vila Verde, Montalegre, Faro, Moura, Arouca, Loulé, Fronteira, Vila Pouca de Aguiar, Portimão e Vila do Bispo.

