Covid-19. Utentes podem escolher centro de vacinação a partir de hoje

A partir de hoje os utentes poderão ser vacinados contra a Covid-19 em qualquer centro de vacinação de Portugal Continental à sua escolha, avança a “task force” do plano de vacinação.

Para poderem escolher o local de vacinação, basta recorrer ao sistema de senha digital da modalidade “Casa Aberta”, refere a equipa liderada pelo vice-almirante Gouveia e Melo.

“A partir desta data, estes utentes poderão ainda escolher um ponto de vacinação distinto para tomar a segunda dose. Para o efeito, deverão solicitá-lo aquando da toma da primeira dose”, adianta a “task force”.

Também a partir da mesma data, podem os utentes, independentemente da respetiva situação no processo de autoagendamento, apresentar-se em qualquer centro de vacinação.

Os horários da modalidade “Casa Aberta” encontram-se disponíveis no site da Direção-Geral da Saúde criado para o efeito.

O coordenador do plano de vacinação contra a covid-19 admite que na próxima semana a taxa de vacinação com primeiras doses deverá atingir os “85 ou 86%”, situando-se ainda nos 81,6%.

“Para a próxima semana, atingiremos, com a ajuda dos portugueses, dos últimos portugueses que têm que vir à vacinação, 85 ou 86% [da taxa de vacinação]. E o processo em termos de primeiras doses está completo. Depois é o processo de segundas doses”, afirmou na quarta-feira o vice-almirante Henrique Gouveia e Melo, na Guarda.

De acordo com dados revelados no mesmo dia, Portugal tem já 72% da população com a vacinação completa e 80% com pelo menos uma dose de vacina contra a covid-19.

Desde a chegada da pandemia a Portugal, em março do ano passado, estão confirmadas 17.689 mortes e um milhão e 28 mil casos (1.028.421), segunda o boletim de quinta-feira da Direção-Geral da Saúde.



