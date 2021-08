Covid-19. PSP acaba com festa ilegal com centenas de pessoas em Loures

Veja também:

A PSP de Loures acabou, na madrugada de quinta-feira, com uma festa ilegal com "centenas de pessoas na via pública", sem máscara facial e em incumprimento das restrições impostas devido à pandemia de covid-19, anunciou hoje aquela força policial.

"A PSP foi alertada e chamada a terminar uma festa ilegal a decorrer na via pública, na zona da Quinta da Fonte, em Loures, com a participação de várias centenas de pessoas sem fazer uso da máscara facial, com música e consumo de bebidas alcoólicas, em claro incumprimento das medidas restritivas implementadas" pelo Governo no âmbito do combate à pandemia da Covid-19, adianta a polícia num comunicado.

No local, os agentes da PSP foram confrontados com o "arremesso de diversas pedras e garrafas" em sua direção, pelo que "foram utilizados recursos de manutenção de ordem pública de baixa potencialidade letal, nomeadamente munições não letais", indica a PSP.

Segundo a polícia, "uma viatura policial ficou danificada devido aos arremessos de garrafas/pedras, não tendo sido registados outros danos ou ferimentos resultantes da intervenção da PSP".

A PSP relembra no comunicado que, no âmbito da atual situação de contingência devido à pandemia da Covid-19, é obrigatório o uso de máscara sempre que não seja possível manter o distanciamento físico recomendado, é proibido o consumo de álcool na via pública e não é recomendada a concentração de mais de 15 pessoas.