Associações de Pais concordam com rastreio mas estranham o calendário

As Associações de Pais concordam com o rastreio aos alunos, anunciado esta quinta-feira, pelo Ministério da Educação (ME), mas estranham o calendário e o facto de não incluir alunos de todos os ciclos de ensino.

A decisão do ME prevê a testagem de todos os professores e funcionários de todos os níveis de ensino, bem como todos os alunos do terceiro ciclo do ensino básico e secundário - independentemente de estarem vacinados ou não.

Jorge Ascensão, presidente da Confederação Nacional das Associações de Pais, mostra-se surpreendido por esta decisão e aguarda esclarecimentos do Governo.

A CONFAP entende que se é importante testar, então que sejam abrangidos todos os níveis de ensino.

Para a associação de diretores das escolas públicas, também ouvida já esta noite pela Renascença, a testagem é bem-vinda para dar segurança à comunidade escolar.