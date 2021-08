Afeganistão. Militares portugueses deixam Cabul com 56 afegãos

O trabalho dos quatro militares portugueses no aeroporto de Cabul no apoio à retirada de cidadãos afegãos está quase concluído e estes vão sair de Cabul dentro de poucas horas, avançou o ministro da Defesa.

Em declarações à SIC, João Gomes Cravinho revelou que os militares, integrados no contingente espanhol, “estão empenhados em colocar nos aviões os 38 afegãos identificados e validados” para viajarem para Portugal e que a sua missão “está quase concluída” e sairão de Cabul “dentro de algumas horas”.

“Eles têm feito um trabalho absolutamente notável, em circunstâncias muito difíceis, de trazer para dentro do aeroporto [de Cabul] e colocar em aviões pessoas que trabalharam com as forças nacionais destacadas portuguesas, ou seja, tradutores, interpretes e os seus familiares”, precisou.

Numa primeira fase, Portugal vai acolher 56 afegãos, dos quais 18 já estão fora de Cabul e os outros 38 a embarcar nas próximas horas, explicou o ministro.

Esta sexta-feira poderão começar a chegar os primeiros refugiados afegãos a Portugal, e pode inclusive chegar “mais do que um grupo”, apesar da “grande incerteza ainda com os voos e os percursos”. O local de acolhimento será na região de Lisboa, mas a médio e longo prazo “vai requerer um trabalho intenso com as famílias de apoio na integração”.

João Gomes Cravinho revelou ainda que os ministros europeus da Administração Interna vão reunir-se dia 31 de agosto para elaborar o plano coletivo de acolhimento no espaço europeu.