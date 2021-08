Ministério da Educação avança com testes Covid-19 nas escolas

Veja também:

Professores e pessoal não docente, bem como todos os alunos do 3.º ciclo do ensino básico e os do ensino secundário vão ser testados à Covid-19 no início do ano letivo, anuncia o Ministério da Educação.

A medida foi tomada na sequência de um parecer da Direção-Geral da Saúde (DGS), emitido esta quinta-feira.

Alunos, professores e pessoal não docente serão testados à Covid-19 "independentemente do seu estado vacinal".

O processo de testagem, tal como aconteceu no ano letivo passado, irá decorrer de forma faseada.



• Fase 1 – Pessoal Docente e Não Docente – 6 a 17 de setembro

• Fase 2 – Alunos do ensino secundário – 20 de setembro a 1 de outubro

• Fase 3 – Alunos do 3.º ciclo – 4 a 15 de outubro.

O Ministério da Educação considera que "o sucesso da Estratégia Nacional de Testes para SARS-CoV-2" justifica a realização destes testes rápidos de antigénio, para a proteção da Saúde Pública na comunidade escolar.

O Conselho de Ministros aprovou esta quinta-feira a "aquisição de serviços de realização de testes rápidos de antigénio em estabelecimentos de educação e ensino".

Portugal regista esta quinta-feira mais 15 mortes e 2.552 novos casos de Covid-19, indica o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).



Nos hospitais portugueses há menos 18 pessoas internadas, num total de 670 doentes com Covid-19 em enfermarias e cuidados intensivos.