Homem filmado a circular de trotinete em pleno IC19

Um homem foi filmado a circular de trotinete em pleno IC19, a estrada mais movimentada de Portugal.

O momento insólito aconteceu na passada segunda-feira, por volta das 10h50, e as imagens foram partilhadas nas redes sociais.

Ao Jornal de Notícias, a PSP afirmou esta quinta-feira que o condutor "não foi intercetado ou fiscalizado".

As regras do Código da Estrada, cuja alteração que entrou em vigor no dia 8 de janeiro deste ano legisla o regime de equiparação a velocípedes (nos quais se inserem as trotinetes com motor), não obriga o uso de capacete (que o homem estava a usar), mas recomenda o uso.

Além disso, obriga a que os utilizadores de trotinetes possam circular apenas em ciclovias e ruas, e não em passeios, sem ultrapassar os 25 quilómetros por hora.