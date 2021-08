Governo dá luz verde a reforço de vagas no Ensino Superior

O Conselho de Ministros aprovou esta quinta-feira um aumento extraordinário das vagas no Ensino Superior para o novo ano letivo.

Fon do Ministério do Ensino Superior esclareceu, à Renascença, que o número de vagas “ainda vai ser definido, em articulação com as instituições de Ensino Superior”.

O Governo deu “luz verde” ao decreto-lei que estabelece o procedimento para o reforço do número de vagas “através da transferência das vagas fixadas e não ocupadas nos concursos especiais de acesso e ingresso no ensino superior”, refere o Conselho de Ministros, em comunicado.

“Pelo segundo ano consecutivo, constata-se um aumento considerável de candidatos ao concurso nacional de acesso ao ensino superior face aos anos transatos, o que representa um sinal de confiança dos jovens e das suas famílias na formação superior e nas suas instituições”, sublinha a mesma nota.

Para o executivo, o “expressivo aumento dos candidatos nacionais promove o alargamento da base social de recrutamento do ensino superior e é um sinal muito significativo para a qualificação progressiva da população residente em Portugal”.

Este reforço de vagas é a resposta ao aumento de candidaturas registadas na 1.ª fase do concurso, quase 64 mil no total, o número mais elevado desde 1996.



Em declarações à Renascença na quarta-feira, o presidente da Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior (CNAES), António Fontainhas Fernandes, defende que o ideal seriam mais 2.500 vagas para as universidades e politécnicos.