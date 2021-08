Cavaleiro João Moura homenageado no Campo Pequeno com protesto do lado de fora

Cerca de 1.500 pessoas estiveram concentradas junto à praça de touros do Campo Pequeno, em Lisboa, em protesto contra as touradas e a homenagem ao cavaleiro João Moura, gritando palavras de ordem como "assassinos" ou "vergonha".

Os manifestantes, concentrados pelos menos desde as 19h00, e espalhados ao longo do passeio em frente à entrada principal do Campo Pequeno, atrás de grades colocadas para o efeito, gritam palavras de ordem como "assassinos" ou "vergonha" e vaiam as pessoas que vão entrando para a praça.

Além de assobiarem e vaiarem quem entra no Campo Pequeno, os protestantes fazem barulho com buzinas, vuvuzelas e tambores.

Hoje decorre no Campo Pequeno uma tourada de homenagem ao cavaleiro tauromáquico João Moura, que conta também com participação do seu filho, João Moura Jr.

Em fevereiro do ano passado, João Moura foi detido na sequência do cumprimento de um mandado de busca à sua propriedade, em Monforte, que resultou, ainda, na apreensão de 18 cães subnutridos.