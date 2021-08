Universidade de Évora vai receber 10 mulheres afegãs

A iniciativa já foi transmitida ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e está, de momento, a ser articulada com o Ministério dos Negócios Estrangeiros. A instituição espera que sejam conhecidas dentro de pouco tempo “as questões práticas relacionadas com o enquadramento político, institucional e legal da iniciativa.”

Em comunicado enviado à Renascença , a instituição justifica a decisão com a atual crise humanitária no Afeganistão. “É impossível ficarmos indiferentes ao sofrimento do povo afegão e, muito concretamente, das mulheres afegãs”, refere a reitora da UÉ, citada na nota.

A reitora sublinha, ainda, que esta decisão está “alinhada com os valores da instituição”, citando, nomeadamente “o respeito pela dignidade humana e a ausência de discriminação social, étnica ou confessional”.

A iniciativa conta, igualmente, com o apoio de outras instituições, entre as quais a Direção Regional de Cultura do Alentejo, "no sentido de se conseguir alojamento para uma fase de acolhimento''.

Recorde-se que já em 2015, no contexto da crise na Síria, a UÉ recebeu um grupo de estudantes oriundos daquele país. Na altura, foram apoiados, na totalidade, através da Plataforma Global de Assistência a Estudantes Sírios, criada por Jorge Sampaio em 2013, cerca de três dezenas de estudantes universitários sírios que prosseguiram os seus estudos em instituições de ensino superior portuguesas.