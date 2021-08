Faltam médicos nas urgências em Setúbal. "É uma situação inadmissível"

O Sindicato Independente dos Médicos (SIM) diz nesta quarta-feira que a falta de clínicos no hospital de Setúbal está a pôr em risco a segurança das urgências e apelou ao encerramento deste serviço quando "os critérios mínimos não estejam assegurados".

Segundo o sindicato, as escalas de urgência da especialidade de medicina interna no Hospital São Bernardo, em Setúbal, "estão longe de cumprir os níveis de segurança necessários, com "vários dias ao longo do mês de agosto" com "menos de metade (nalguns casos menos de um terço) dos clínicos exigidos pelos critérios mínimos definidos pela Ordem dos Médicos".

"Esta é uma situação inadmissível e que coloca em risco a segurança na prestação de cuidados à população", lê-se num comunicado do SIM enviado à agência Lusa.

O sindicato pede, neste contexto, à direção clínica do hospital e à direção do serviço de Urgência "que, quando os critérios mínimos não estejam assegurados, comuniquem com o INEM e encerrem a urgência".