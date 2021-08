Detido suspeito de atear dois incêndios em Santa Maria da Feira

Um homem de 38 anos foi detido por indícios de ter ateado com cigarro e isqueiro dois incêndios em matas do concelho de Santa Maria da Feira, no distrito de Aveiro, revelou hoje a Polícia Judiciária (PJ).

"Os incêndios foram provocados com recurso a cigarro e isqueiro, tendo sido ateados em zona de caminho confinante com povoamento florestal. A rápida intervenção dos Bombeiros Voluntários de Santa Maria da Feira permitiu que [os fogos] não atingissem moradias nem uma extensa área de floresta existente nas imediações", revela a PJ em comunicado.

Os referidos incêndios verificaram-se na freguesia de São João de Ver e o alegado responsável pela sua deflagração foi identificado após operações da Diretoria do Norte da PJ, levadas a cabo em colaboração com a PSP da Feira.

Sem ocupação laboral, o homem em causa será agora presente a tribunal para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação adequadas.