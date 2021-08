Treze mortes, 2.261 novos casos de Covid e menos internamentos

Nos hospitais estão internadas 716 pessoas , em enfermaria e cuidados intensivos. São menos 17 doentes em comparação com o dia anterior.

A maior incidência diária de casos verificou-se entre os 20 e 29 anos, com 566 novos casos de Covid-19.

Nove óbitos ocorreram na faixa etária com mais de 80 anos, um entre os 70 e 79, dois no grupo 60-69 e um entre os 50 e 59 anos.

Recuperaram da doença 3.610 portugueses no espaço de um dia e há mais de 47 mil contactos de vigilância.

Desde a chegada da pandemia a Portugal, em março do ano passado, estão confirmadas 17.658 mortes, quase um milhão e 23 mil casos (1.022.807) e cerca de 960 mil recuperados.

Em relação à matriz de risco, o índice de transmissibilidade (Rt) mantém-se nos 0,98 no conjunto do país e no continente.

A taxa de incidência nacional é de 310,4 casos de Covid-19 por 100 mil habitantes. No continente é de 314,6 casos.

Numa análise por regiões, o Norte tem o pior registo diário, com cinco mortes e 792 novos casos da doença.

Lisboa e Vale do Tejo tem três mortes e 984 infeções, o Centro dois óbitos e 363 novos casos, o Alentejo 216 casos e o Algarve 161.

Nas regiões autónomas, a Madeira tem esta terça-feira 32 casos e os Açores 13.

Evolução da Covid-19 em Portugal