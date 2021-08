Polícia interrompe festa com 30 pessoas em praia na Costa da Caparica

A Polícia Marítima dispersou nesta noite de segunda-feira cerca de 30 participantes, de nacionalidade estrangeira, de uma festa interrompida na praia da Saúde na Costa da Caparica, concelho de Almada, divulgou a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

Em comunicado, a AMN explicou que as autoridades aperceberam-se da presença de cerca de 30 pessoas de nacionalidade estrangeira que se encontravam em ambiente festivo na praia da Costa da Caparica, distrito de Setúbal, após uma denúncia recebida pelas 19h30.

No local, a Polícia Marítima do Posto da Costa da Caparica deu indicações para que as pessoas dispersassem.

"[As indicações] foram acatadas, tendo sido identificado o responsável pela festa e elaborado o respetivo auto de notícia", pode ler-se ainda.

Foi ainda apreendida uma mesa de mistura e duas colunas de som que estavam a ser utilizadas na festa.