Governo disponibiliza mais 500 mil euros em "cheques" para bicicletas elétricas

O programa de "cheques" já estava previsto no Orçamento do Estado de 2021, mas este novo despacho altera (e aumenta) o total de incentivos em bicicletas elétricas e convencionais.

Segundo o despacho publicado em Diário da República , o valor adicional será destinado apenas para bicicletas elétricas e convencionais, enquanto que os restantes quatro milhões podem ser usados em carros com baixas emissões.

O Governo anunciou esta terça-feira que vai disponibilizar mais 500 mil euros em "cheques" para a compra de bicicletas, depois de já ter afirmado que iria investir quatro milhões de euros em veículos amigos do ambiente.

A medida que agora chega a todas as escolas do 2.º(...)

No total, o valor disponibilizado para bicicletas aumenta para 1.1 milhões de euros. O Governo justifica o aumento dos incentivos e do montante com a procura elevada.

Assim, para estes veículos, diz o despacho, "serão atribuídas unidades de incentivo até ao limite máximo de 3.142 unidades, ordenadas de acordo com a data e hora de submissão do pedido de incentivo".