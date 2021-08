Gouveia e Melo. "Ninguém está a falar de uma terceira dose generalizada"

Veja também:

O responsável pela “task force” da vacinação contra a Covid-19 esclareceu que “o que se está a discutir neste momento não é um reforço generalizado da vacinação" contra a Covid-19 em Portugal, mas sim a administração da terceira dose em pessoas com as defesas reduzidas.

"Não há nenhuma decisão sobre a terceira dose da vacina. É um assunto que a DGS está a tratar. Não há sequer a certeza científica da sua necessidade", disse o vice-almirante Gouveia e Melo, esta terça-feira aos jornalistas, durante uma visita a um centro de vacinação em São João da Madeira.

"Uma coisa é dar mais uma dose a quem é, por exemplo, imunodeprimido ou que está a fazer um tratamento específico e tem as suas defesas mais baixas, mas são casos muito pontuais. Não é uma terceira dose generalizada. Ninguém está a falar de uma terceira dose generalizada", sublinha o coordenador da "task force".

Questionado sobre notícias de que algumas autarquias estarão já a preparar o encerramento de centros de vacinação, Gouveia e Melo considera que essa possibilidade só deverá acontecer quando 85% da população tiver completado a vacinação contra a Covid-19.

"Fizemos um plano de emergência para vacinar cerca de nove milhões de pessoas, grosso modo duas doses, 16 milhões de inoculações. Quando estamos a falar, não de um reforço geral, mas de coisas muito específicas, estamos a falar de 100 mil pessoas. Não há necessidade de ter toda esta capacidade para vacinar 100 mil pessoas. Isso pode ser feito perfeitamente nos centros de saúde, com a vacinação da gripe e com as outras coisas", sublinha o coordenador da "task force".



Gouveia e Melo considera que a meta de 85% é o valor para começar a encerrar centros, porque a partir dessa percentagem "já há muito pouca gente para vacinar".

"Se fizermos as contas de uma forma muito grosseira, dos 0 aos 12 anos temos cerca de 12% da população. Se houver mais 2% ou 3% que não se queiram ser vacinados – que é uma taxa muito reduzida -, temos 15% da população. 100% menos 15% temos os 85%", sublinha.

