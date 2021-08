Gouveia e Melo. "Ninguém está a falar de uma terceira dose generalizada"

"Uma coisa é dar mais uma dose a quem é, por exemplo, imunodeprimido ou que está a fazer um tratamento específico e tem as suas defesas mais baixas, mas são casos muito pontuais. Não é uma terceira dose generalizada. Ninguém está a falar de uma terceira dose generalizada", sublinha o coordenador da "task force".

O responsável pela “task force” da vacinação contra a Covid-19 esclareceu que “o que se está a discutir neste momento não é um reforço generalizado da vacinação" contra a Covid-19 em Portugal, mas sim a administração da terceira dose a cerca de 100 mil pessoas com as defesas reduzidas.

"Fizemos um plano de emergência para vacinar cerca de nove milhões de pessoas, grosso modo duas doses, 16 milhões de inoculações. Quando estamos a falar, não de um reforço geral, mas de coisas muito específicas, estamos a falar de 100 mil pessoas. Não há necessidade de ter toda esta capacidade para vacinar 100 mil pessoas. Isso pode ser feito perfeitamente nos centros de saúde, com a vacinação da gripe e com as outras coisas", sublinha o coordenador da "task force".

Gouveia e Melo considera que a meta de 85% é o valor para começar a encerrar centros, porque a partir dessa percentagem "já há muito pouca gente para vacinar".

"Se fizermos as contas de uma forma muito grosseira, dos 0 aos 12 anos temos cerca de 12% da população. Se houver mais 2% ou 3% que não se queiram ser vacinados – que é uma taxa muito reduzida -, temos 15% da população. 100% menos 15% temos os 85%", sublinha.

[em atualização]