Estação do Metro junto ao Hospital de São João fechada até ao fim do ano

A estação Hospital São João do Metro do Porto vai, a partir de domingo e até ao final de dezembro, estar encerrada devido à empreitada de renovação do polo intermodal no término da Linha Amarela, foi anunciado esta terça-feira.

Em comunicado, a Metro do Porto refere que no seguimento da empreitada de renovação do polo intermodal do Hospital São João, a partir da manhã de dia 29 de agosto, a Linha Amarela passa apenas a ter serviço até à Estação IPO.

A supressão da linha prende-se com o arranque da empreitada que, com um investimento de cerca de três milhões de euros, envolve a construção de um interface coberto da estação e de duas lojas Andante, uma no fim da linha e outra no Polo Universitário.

Até ao final de dezembro, os veículos em circulação nesta linha vão fazer, alternadamente, paragens no extremo norte, na Estação IPO (com uma frequência de 12 minutos em dias úteis) e na Estação Polo Universitário (com uma frequência de seis minutos).

No âmbito da intervenção, a Metro do Porto diz que "apenas em curtos períodos do próximo fim de semana" o serviço da Linha Amarela estará condicionado nos términos sul, nomeadamente, entre as 00h00 e as 1h30 de dia 28 de agosto e, entre as 23h00 de 28 de agosto e as 10h00 de dia 29 de agosto.