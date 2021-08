Covid-19: Vacinação passará para centros de saúde com 85% da população inoculada

Veja também:

O coordenador nacional da task force do plano de vacinação declarou esta terça-feira que as inoculações contra a Covid-19 deverão passar para os centros de saúde quando 85% da população portuguesa estiver coberta por esse procedimento.

Numa visita ao centro de vacinação de São João da Madeira, no distrito de Aveiro, o vice-almirante Henrique Gouveia e Melo não se comprometeu com datas para encerramento das estruturas municipais quem vêm desempenhando esse trabalho clínico, mas admitiu que uma eventual terceira dose das inoculações, a confirmar-se cientificamente como necessária, já deverá ser administrada nos diversos centros de saúde do país.

"Já temos 80% [da população vacinada] com as primeiras doses e hoje devemos ficar entre os 72% e 73% com as segundas. Temos que ficar no mínimo com 85% [em cada grupo]", afirmou o coordenador da task force.

Gouveia e Melo não avançou uma mudança para encerramento dos centros municipais, até porque ainda há "muita gente por vacinar" e o planeamento em curso "depende muito de como os portugueses aderirem ao processo", mas reconheceu que a eventual terceira dose já deverá ser administrada nos centros de saúde.