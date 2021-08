Vacinação "Casa Aberta" para maiores de 12 anos já está disponível

Veja também:

A modalidade de vacinação "Casa Aberta" está a partir desta segunda-feira disponível para jovens entre os 12 e os 15 anos de idade, avança a "task force" do plano de vacinação contra a Covid-19.

“Informa-se que a modalidade “casa aberta” fica disponível, a partir de hoje, para todos os utentes com idade igual ou superior a 12 anos”, revela a explica a equipa liderada pelo vice-almirante Gouveia e Melo.



Os utentes, que não tenham sido infetados com Covid-19 nos últimos seis meses, terão de pedir uma senha digital no site da Direção-Geral da Saúde (DGS) criado para o efeito.

Para usufruir do sistema de senha digital da modalidade “Casa Aberta” é necessário que o utente tire uma senha no dia em que pretende ser vacinado.

Na solicitação da senha digital, tenha em atenção o seguinte:

Antecipadamente consultar no portal da afluência se o centro de vacinação pretendido, obrigatoriamente localizado no seu concelho de residência, tem o semáforo verde (com um período de espera não superior a 30 minutos); Preencha o formulário. Deverá receber a sua senha digital com o respetivo número e hora prevista. A toma da segunda dose será sempre no mesmo local da primeira dose.

Durante o último fim de semana, foram vacinados cerca de 150 mil jovens entre os 12 e os 15 anos, disse esta segunda-feira o secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Lacerda Sales.

A recomendação da Direção-Geral de Saúde para a vacinação universal das crianças e jovens entre os 12 e os 15 anos foi conhecida em 10 de agosto, deixando assim de ficar circunscrita a situações específicas, como os casos em que existam doenças de risco para a covid-19.



Vacinação Casa Aberta em qualquer centro

Em comunicado enviado às redações, a "task force" anuncia que, a partir de hoje, "o utente poderá ser vacinado, através da modalidade “Casa Aberta”, em qualquer centro de vacinação, desde que recorra ao sistema de senha digital".

"O utente que se dirija, na modalidade “Casa Aberta”, ao centro de vacinação onde está inscrito ou reside, será inoculado com a vacina disponível nesse centro, cumprindo sempre com critérios definidos nas normas e orientações da DGS", explica a equipa liderada pelo vice-almirante Gouveia e Melo.

Para esta modalidade, será usada exclusivamente a vacina da Janssen, de toma única.



Para usufruir do sistema de senha digital da modalidade “Casa Aberta” é necessário que o utente aceda ao portal criado para o efeito e tire uma senha no próprio dia em que pretende ser vacinado.

O número de senhas disponível está limitado à capacidade de cada centro de vacinação.



Portugal regista esta segunda-feira mais seis mortes e 1.126 novos casos de Covid-19, indica o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Nos hospitais estão internadas 733 pessoas, são mais 25 pacientes em comparação com o dia anterior.

Portugal passou esta semana de quinto para sexto país da União Europeia com mais novos casos de infeção por SARS-CoV-2, com uma média diária de 225 por milhão de habitantes nos últimos sete dias, segundo o site Our World in Data.



Matriz de risco Covid-19