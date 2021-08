Incêndios. “Tolerância zero" em semana de “cocktail meteorológico” desfavorável

As previsões apontam para um “cocktail meteorológico” perigoso em matéria de incêndios nos próximos dias. A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) defende para “tolerância zero ao uso do fogo”.

“Vamos assistir já durante o dia de hoje e durante o dia de amanhã há um aumento muito significativo do perigo meteorológico de incêndio rural, com maior expressão nas regiões do Centro e Norte”, disse o adjunto de operações nacional, Pedro Nunes, em conferência de imprensa na sede da ANEPC.

Além do tempo “quente e seco, com vento”, há outra variável que está a preocupar as autoridades: a previsão de ocorrência de trovoadas durante a tarde de hoje e durante o dia de amanhã.