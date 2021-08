"Grande lição de maturidade". 150 mil crianças vacinadas durante o fim de semana

Veja também:

Cerca de 150 mil menores foram vacinados contra a covid-19 no último fim de semana, revelou hoje o secretário de Estado Adjunto e da Saúde, que disse acompanhar o Presidente da República na continuação da utilização de máscaras.

"Cerca de 150 mil crianças foram vacinadas durante este fim de semana, esperando-se que no próximo continue a vacinação desta faixa etária e posteriormente através da casa aberta se possa continuar, para chegarmos entre as terceira e quarta semana [de setembro] com 85% de esquema vacinal completa", destacou Lacerda Sales.

O governante, que falava aos jornalistas à margem da celebração do quarto aniversário da criação do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA), elogiou as crianças que decidiram vacinar-se contra a covid-19 e destacou os 72% da população já com as duas doses da vacina.

Segundo o governante, estas crianças deram a todos uma "grande lição de maturidade e muitas vezes foram as próprias a "convenceram os pais a serem vacinados".