Covid-19. Regresso às aulas com "mínimo de modificações possível"

O secretário de Estado Adjunto da Saúde, Lacerda Sales, admite apenas alterações mínimas nas regras de combate à Covid-19 nas escolas para o novo ano letivo.



A questão está neste momento a ser debatida com a Direção-Geral da Saúde (DGS), mas Lacerda Sales diz ser previsível um reajustamento sem grandes alterações.

“É importante dizer que o referencial do ano passado já estava muito integrado na consciência de toda a comunidade escolar. Portanto, queremos fazer o mínimo de modificações possível porque as pessoas já estão muito preparadas para o referencial escolar. É evidente que terá de haver algum ajustamento e adaptações”, declarou o secretário de Estado.

Lacerda Sales falava aos jornalistas à margem da celebração do quarto aniversário da criação do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA), onde disse que 150 mil jovens foram vacinados contra a Covid-19 durante o fim de semana.