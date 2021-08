Vacinados mais de 150 mil jovens entre os 12 e os 15 anos

Veja também:

Até às 18h00 deste domingo, foram vacinados mais de 40 mil utentes. Destes cerca de 33 mil foram jovens dos 12 aos 15 anos. No sábado, foram cerca de 120 mil jovens desta faixa etária a serem inoculados.

O fim-de-semana supera muito as espectativas, uma vez que estavam agendados, para todo o fim de semana, cerca de 110 mil jovens.

Já este domingo, o Presidente da República elogiou todos os envolvidos no processo de vacinação deste fim-de-semana, desde os profissionais e às estruturas, aos próximos utentes, pela grande adesão para tomar a vacina antes do início do ano letivo.

Ladeado pelo vice-almirante Gouveia e Melo à porta do centro de vacinação de Alcabideche, Cascais, Marcelo Rebelo de Sousa enalteceu o sacrifício dos jovens em vacinar-se nas férias de verão e deixou palavras elogiosas para os profissionais e, especialmente, para o coordenador da task force e para a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas.