Covid-19. Marcelo felicita "grande sucesso" do processo de vacinação

"Queria felicitar o senhor vice-almirante por aquilo que tem sido um grande sucesso no processo de vacinação. Queria também felicitar toda a estrutura de saúde, desde a senhora ministra à senhora diretora-geral, mas também às estruturas envolvidas, aos responsáveis dos centros de vacinação e aos profissionais, que tiveram a sua vida alterada no verão em termos de férias, em termos de disponibilidade, e que se mobilizaram em massa para este esforço coletivo, num país onde não há vacinação obrigatória", disse Marcelo.

O Presidente da República elogiou todos os envolvidos no processo de vacinação deste fim-de-semana, desde os profissionais e às estruturas, aos próximos utentes, pela grande adesão para tomar a vacina antes do início do ano letivo.

O Presidente comparou ainda Portugal com "países que são considerados democracias estabilizadas, como por exemplo a Nova Zelândia ou Austrália, que estão confinadas até ao final de setembro", para reafirmar a importância do apelo à vacinação.

"O que é facto é que já ultrapassamos 70% da vacinação, o que quer dizer que a maioria esmagadora dos portugueses disse que 'sim', livremente. E mesmo nesta faixa etária mais sensível, no fim das férias de verão para muitos, é um sacrifício, mas sempre entendi que era um sacrifício que fazia sentido se pensarmos no arranque do ano letivo", afirmou.

Aproveitando para contar uma história de um familiar que se recusou a vacinar, inicialmente, e acabou por contrair a doença, Marcelo avisou que a vacinação antes do ano letivo começar é livre, mas quem não o fizer corre sempre riscos.

"Os jovens e os pais que querem mais prevenir que remediar, têm que torcer a sua vida, sacrificar as férias, acelerar este processo, e então têm dupla vacinação; se hesitam, esperam, avançam apenas com uma toma ou ficam à espera para ver o que acontece com o vizinho, então no começo das aulas aí estão sujeitos naturalmente a ficarem um mês com Covid-19", sensibilizou o chefe de Estado.